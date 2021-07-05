Последствия мощнейшего порыва трубы на Орбитальной в Ростове: фоторепортаж

Жуткое утро выдалось для жителей Северного микрорайона Ростова-на-Дону. Около восьми часов утра, когда большая часть спального района еще нежилась в кровати, произошел мощный порыв на водоводе.Стеклопластиковая труба диаметром 1 000 миллиметров не выдержала в районе пересечения улиц Орбитальной и Беляева. В результате порыва вода мощным потоком рванула наружу, превратив улицы и проезжие части в полноводные реки. Особенно пострадала парковка между домами № 13 и № 62 на улице Орбитальной. Напор был такой силы, что автомобили стали медленно уходить под воду.- Мне позвонил охранник парковки и сказал, что моя машина тонет, - поделился владелец едва не утонувшего «Рено». - Я был в это время дома и сразу рванул к машине, которая погрузилась в воду почти по стекла. Чтобы пробраться к ней через эти реки, даже пришлось сломать забор на парковке.Хозяин иномарки отъехал на безопасное расстояние и вытащил все, что лежало в машине, чтобы просушить. Другим машинам повезло больше - вода не повредила имущество ростовчан.К счастью, и до домов потоки не дошли. Сотрудники водоканала приехали, перекрыли аварийный трубопровод, переключив потребителей на резервный. Так что даже воду в многоэтажках не пришлось отключать.Впрочем, ущерб владельцев подтопленных авто может достигнуть несколько десятков тысяч рублей. Владелец «Рено» говорит, что пока судиться с водоканалом не собирается, однако, если в машине будет серьезная поломка, вопрос возмещения ущерба может возникнуть.