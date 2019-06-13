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На двух улицах Ростова отключили воду из-за порыва трубы

На двух улицах Ростова отключили воду из-за порыва трубы
Фото: vk.com/rostovnadonu

Из-за порыва трубы на двух улицах Ростова-на-Дону отключили воду. Бьющий из люка поток заметили местные жители утром 18 июня. Авария произошла в районе дома № 22 по улице Мясникова.

Как сообщили в ростовском водоканале, сообщение о порыве поступило ночью, около 0:30. Сейчас на месте работают специалисты. Проблему предполагается устранить к 17 часам 18 июня.

Всё это время жильцы десятков домов остаются без воды. Её не будет на улицах 29-я и 30-я Линия на участках от площади Свободы до 2-й Пролетарской.

Ростовчане пишут в Сети, что на Мясникова можно часто наблюдать подобные «реки». Вода бьёт из-под крышки люка мощным потоком, который разливается по всей проезжей части. На асфальте стоит уже довольно глубокий слой воды, так что даже от проезжающих машин разлетаются фонтаны брызг.

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