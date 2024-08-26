Последняя неделя лета в Ростовской области будет пасмурной и теплой

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области ожидается пасмурная погода в последнюю неделю лета. Актуальный прогноз погоды с 26 по 30 августа составили специалисты Гидрометцентра.В донской столице температура воздуха составит около +32…+34 днем, а ночью опустится до +22. В понедельник, 26 августа, ожидается солнечный день, а со вторника небо затянет тучами. Аналогичная ситуация в Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском и других западных районах. Там воздух прогреется до +35 в светлое время суток, а по ночам похолодает до +19.На востоке области (Зимовниковский, Ремонтненский районы) в середине недели потеплеет до+35, а к концу недели, в пятницу, 30-го, термометр опустится снова на пару градусов. То же самое и по ночам: сначала будет около +20 градусов, а к пятнице похолодает до +17.В Морозовском, Чертковском, Верхнедонском и других северных районах ожидается около +32…+35 градусов днем и +18…+19 — ночью. А вот на юге будет прохладнее. В Песчанокопском, Сальском районах температура воздуха составит порядка +32…+33 градусов.