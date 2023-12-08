По факту массового отравления школьников в Ростовской области завели уголовное дело
По факту отравления детей в школе Волгодонска возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, следователи и специалисты Роспотребнадзора проводят следственные действия в самой школе и по месту расположения поставщиков школьной продукции. В прокуратуре Ростовской области добавили, что ход расследования находится на контроле.
Происшествие случилось в учебном учреждении № 7. После посещения столовой учащиеся почувствовали себя нехорошо. У 11 ребят начались диарея и рвота. Школьников доставили в инфекционное отделение детской горбольницы. Некоторые ученики остались дома.
После массового отравления школа перешла на дистанционный формат обучения. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование.