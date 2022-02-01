После гибели под КамАЗом 6-летнего мальчика прокуратура Ростовской области начала проверку
Прокуратура Ростовской области организовала проверку после гибели 6-летнего мальчика. Ребенка насмерть сбил КамАЗ 2 февраля.
– Взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного правоохранительным органом по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - уточнили в надзорном ведомстве.
Как сообщал Rostov.ru, страшная трагедия случилась в Ростове на проспекте 40 лет Победы, 35. Женщина с двумя племянниками переходила проезжую часть. Семья почти подошла к тротуару, когда в их сторону повернул КамАЗ. Тетя с 12-летней девочкой чудом успела отскочить в сторону, а вот шестилетний мальчик попал под колеса. От полученных травм ребенок скончался до приезда медиков.
За рулем большегруза находился 34-летний Рамиль Б. Мужчина не справился с управлением, и КамАЗ свернул на газон, разделяющий полосы. Он ударил по тормозам, но машина не успела так быстро остановиться. В отношении водителя возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.