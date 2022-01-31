В Ростове КамАЗ насмерть сбил шестилетнего мальчика: видео

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове шестилетний ребенок погиб под колесами грузовика. Трагедия случилась в Александровке 2 февраля около 17:30.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, женщина с двумя племянниками переходила проезжую часть в районе дома №35 на проспекте 40 лет Победы. Семья почти подошла к тротуару, когда в их сторону повернул КамАЗ. Тетя с 12-летней девочкой чудом успела отскочить в сторону, а вот шестилетний мальчик попал под колеса. От полученных травм ребенок скончался до приезда медиков.- 34-летний водитель грузовика не справился с управлением и допустил выезд на разделяющий полосы газон, - прокомментировали в ведомстве.Из-за ДТП из фуры стал вытекать бензин. В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что смыли топливо с дороги через час после аварии.