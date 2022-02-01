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Уголовное дело завели на водителя КамАЗа, насмерть сбившего мальчика в Ростове

Уголовное дело завели на водителя КамАЗа, насмерть сбившего мальчика в Ростове
В Ростове на водителя грузовика, насмерть сбившего 6-летнего ребенка, завели уголовное дело. Он стал фигурантом дела по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Смертельное ДТП случилось около 17 часов 2 февраля. По информации DonDay.ru, в тот роковой вечер за рулем КамАЗа был 34-летний Рамиль Б. Мужчина ехал по проспекту 40 лет Победы. В районе дома №35 он не справился с управлением. Большегруз свернул на разделяющий полосы газон. В это время проезжую часть переходила женщина с двумя племянниками. Мгновенно 6-летний мальчик оказался под колесами грузовика. Ребенок скончался от травм на месте ДТП до приезда медиков. Тетя с 12-летней девочкой чудом успели отскочить от транспорта.

Известно, что автомобилист зарегистрирован в Аксайском районе и является индивидуальным предпринимателем. Мужчина занимается арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом, а также техобслуживанием и ремонтом машин.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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