Порядка 30 автобусов будут развозить болельщиков после матча ФК «Ростов» - «Сочи»

После матча ФК «Ростов» - «Сочи» болельщиков будут развозить 29 автобусов. Об этом сообщили в администрации города.Матч состоится 6 марта в 19:00 на «Ростов Арене». Планируется, что на него захотят попасть большое количество желающих. В связи с этим будет увеличено количество общественного транспорта, курсирующего от стадиона.С 17:30 до 21:45 городской маршрут № 39 будет ходить до остановки «Городской пляж», которая находится на улице Левобережной. А к 21:30 общественный транспорт сосредоточат на четырех остановках в центре города. По одному автобусу маршрутов №№ 3, 3а, 7, 67, 70, 80 будут ездить по Ворошиловскому. В районе Южного подъезда к Ростову будут ходить маршруты №№ 8, 65а, 49.Наибольшее количество транспорта будет ждать болельщиков в районе центрального рынка. Там можно будет сесть на автобусы №№ 4, 6, 16, 22, 26, 34, 42, 45, 51, 60, 61, 71, 83. На «Площади Советов» после матча болельщиков будут ожидать автобусы маршрутов №№ 1, 35, 47, 65, 78 и 90.Напомним, прошлая встреча ростовчан с сочинцами стала одной из самых обсуждаемых. Тогда на поле вместо основного состава вышла «молодежка» ФК «Ростов». Несмотря на то, что ребята проиграли опытным сочинцам со счетом 10:1, в мире футбола они стали настоящими звездами, проявив мужество и не побоявшись выступить против старших товарищей.