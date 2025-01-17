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ПАО «Россети Юг» получило иск в суд из-за неоплаченных счетов за электричество

ПАО «Россети Юг» получило иск в суд из-за неоплаченных счетов за электричество
ООО «Таганрогская энергетическая компания» направила иск к ПАО «Россети Юг». Заявление рассмотрит Арбитражный суд Ростовской области.

Организация из приморского города требует взыскать с акционерного общества более 2,5 миллиона рублей. Половина суммы — это долг за неоплаченные счета за электроэнергию. Таганрогская компания утверждает, что «Россети Юг» не перечислили деньги за сентябрь и октябрь 2024 года. Оставшаяся часть — пени за просроченный платеж.

Суд принял иск в производство 14 января. Заседание запланировано на 10 февраля.
Фото: Ростов.Ру
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