Тысячу тюльпанов высадят на проспекте Сиверса в Ростове

Фото: Администрация Ростова.

Мэрия Ростова ищет подрядчика для высадки тюльпанов на проспекте Сиверса. Заказчиком выступает Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Ленинского района Ростова-на-Дону. Эта информация была размещена 11 октября на официальном сайте госзакупок.В техническом задании указано, что подрядчик должен в первую очередь подготовить участок для посадки цветов, а затем высадить тысячу луковиц тюльпанов высокого качества. Общая сумма контракта составляет 1 миллион 869 тысяч рублей, из которых 64 тысячи предназначены для подготовки, а остальная часть — для покупки луковиц. Финансирование осуществляется из бюджета города.Луковицы должны быть целыми, упругими и очищенными от почвы, остатков листьев и других примесей. На них не должно быть вредителей и признаков заболеваний. Также определены минимальные весовые параметры: луковицы первого размера должны весить не менее 40 граммов.При высадке подрядчик обязан размещать оборудование вдали от основных проходов. В случае повреждения луковиц убытки покроет подрядчик. Работы должны завершиться до 15 ноября, а имя исполнителя станет известно 18 октября.После провальной высадки лаванды Ростов переживает настоящий бум тюльпанов, что делает город более привлекательным для жителей и туристов.