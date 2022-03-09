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Показатель заболевших коронавирусом на Дону увеличился до 8 167

Показатель заболевших коронавирусом на Дону увеличился до 8 167
В Ростовской области вырос показатель заболеваемости коронавирусом. За сутки с 9 по 10 марта он увеличился на 32 единицы. Теперь он равен 8 167 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения опасной инфекции при этом сохраняет значение предыдущего дня. Он держится на отметке 0,7.

В регионе продолжает снижаться ежедневный прирост новых пациентов с COVID-19. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 1 367 человек. Это в три раза меньше, чем в середине февраля. Всего с начала пандемии положительные результаты ПЦР-тестов получили 343 205 местных жителей.

По информации областного правительства, 10 484 из них не смогли побороть опасный вирус. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубила инфекция.
Фото: Rostov.ru.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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