Показатель заболевших коронавирусом на Дону увеличился до 8 167

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области вырос показатель заболеваемости коронавирусом. За сутки с 9 по 10 марта он увеличился на 32 единицы. Теперь он равен 8 167 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения опасной инфекции при этом сохраняет значение предыдущего дня. Он держится на отметке 0,7.В регионе продолжает снижаться ежедневный прирост новых пациентов с COVID-19. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 1 367 человек. Это в три раза меньше, чем в середине февраля. Всего с начала пандемии положительные результаты ПЦР-тестов получили 343 205 местных жителей.По информации областного правительства, 10 484 из них не смогли побороть опасный вирус. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубила инфекция.