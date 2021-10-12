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Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области вырос до 3 476

Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области вырос до 3 476
В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусом увеличился на 14 единиц за сутки. По данным на 14 октября, он равен 3 476 на 100 тысяч населения.

Растет и количество инфицированных. За последние 24 часа положительные результаты тестов на COVID-19 получили 552 жителя региона. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 145 932 человек. По информации областного правительства, 7 209 из них скончались от тяжелых последствий.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на Дону в начале октября ужесточили карантинные меры. А вскоре Роспотребнадзор региона расширил список лиц, подлежащих обязательной вакцинации. Теперь принудительно привиться предстоит курьерам, волонтерам, сотрудникам гостиничных и туристических сфер, а также работникам промышленности.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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