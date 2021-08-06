Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону вырос до 2 864

Ежедневно в Ростовской области выявляют все больше людей с подтвержденным коронавирусом. По данным на 7 августа, заболели еще 473 человека. Всего число инфицированных увеличилось до 112 791 человека. Показатель заболеваемости напрямую зависит от этого количества. За последние 24 часа он увеличился до 2 684 на 100 тысяч жителей. Это на 11 единиц больше, чем в предыдущий день.Вместе с тем растет и число летальных случаев среди пациентов ковидных госпиталей. За прошедшие сутки вирус забрал жизни 28 человек. В их числе - 16 женщин от 33 до 97 лет и 12 мужчин от 54 до 88 лет. Как сообщали в правительстве региона, все умершие страдали различными заболеваниями, которые усугубил COVID-19.