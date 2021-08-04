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Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области достиг 2 673

Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области достиг 2 673
В Ростовской области растет число инфицированных COVID-19. За сутки с 5 по 6 августа медики выявили 466 случаев заражения, а общее количество составило 112 308. Вместе с этими значениями прямо пропорционально увеличивается и показатель заболеваемости опасной болезнью. По информации правительства региона, он равен 2 673 на 100 тысяч населения. Это на 12 единиц больше, чем за предыдущие сутки.

Растет и число летальных исходов среди пациентов ковидных госпиталей. За минувшие сутки опасный вирус забрал жизни 20 женщин от 40 до 88 лет и восьми мужчин - от 34 до 77 лет. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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