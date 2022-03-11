Фото: DonDay.ru

Появились кадры с сухогруза, в который попал снаряд. ЧП случилось утром 12 марта в акватории Азовского моря.На фотографиях видно, прилетевший боеприпас оставил огромную дыру в металлическом корпусе судна «Сормовский - 3064». От взрыва разрушилась верхняя часть: попадали балки, различные запчасти. Кроме того, внутри произошел пожар. Чудом морякам удалось потушить его самостоятельно. Никто из 11 членов экипажа не пострадал.К счастью, вся нижняя часть сухогруза осталась целой и вода не проникла во внутрь. Экипаж дождался следственную группу и второе судно, которое доставило их к берегу. Всех людей осмотрели медики. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.