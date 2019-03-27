Поисковики нашли в Ростовской области место схватки солдат Вермахта и Красной армии



Донские поисковики обнаружили немецкую пулемётную точку, обозначающую место схватки солдат Вермахта и Красной армии. Бой состоялся в районе хутора Берестовского в Куйбышевском районе.



С помощью этой установки, так называемого «краба», фашисты пытались предотвратить наступление советских пехотинцев. По тысячам стреляных гильз можно предположить, сколько солдат полегло на поле брани. В течение порядка трёх дней, 17, 18 и, возможно, 19 августа 1943 года, наши бойцы не могли прорвать оборону противника.



В итоге под покровом ночи или же через дымовую завесу, когда их не было видно, советские пехотинцы смогли подойти к «крабу», - рассказал руководитель поискового объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков.







Первая граната не взорвалась, а вот вторая достигла цели — от пулемётной точки и её солдата практически ничего не осталось. Благодаря этим смелым парням красноармейцам удалось продолжить атаку. Противник встретил их огнём — и между ними вспыхнул рукопашный бой. Об этом свидетельствуют найденные каски, штыки, части вооружения и униформы. Во время первых работ поисковики обнаружили останки павших солдат.



Перед тем как приступить к «копанию», специалисты долго изучают штабные карты, аэрофотосъёмку местности, беседуют с местными жителями. С помощью этого поисковики устанавливают места, где проходили военные действия.



На месте будет ещё долго продолжаться работа — специалистам предстоит найти всех павших бойцов, а затем перезахоронить их на Самбекских высотах.



