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Поисковики нашли в Ростовской области место схватки солдат Вермахта и Красной армии

Поисковики нашли в Ростовской области место схватки солдат Вермахта и Красной армии
Донские поисковики обнаружили немецкую пулемётную точку, обозначающую место схватки солдат Вермахта и Красной армии. Бой состоялся в районе хутора Берестовского в Куйбышевском районе.

С помощью этой установки, так называемого «краба», фашисты пытались предотвратить наступление советских пехотинцев. По тысячам стреляных гильз можно предположить, сколько солдат полегло на поле брани. В течение порядка трёх дней, 17, 18 и, возможно, 19 августа 1943 года, наши бойцы не могли прорвать оборону противника.

В итоге под покровом ночи или же через дымовую завесу, когда их не было видно, советские пехотинцы смогли подойти к «крабу», - рассказал руководитель поискового объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков.

Поисковики нашли в Ростовской области место схватки солдат Вермахта и Красной армии

Первая граната не взорвалась, а вот вторая достигла цели — от пулемётной точки и её солдата практически ничего не осталось. Благодаря этим смелым парням красноармейцам удалось продолжить атаку. Противник встретил их огнём — и между ними вспыхнул рукопашный бой. Об этом свидетельствуют найденные каски, штыки, части вооружения и униформы. Во время первых работ поисковики обнаружили останки павших солдат.

Перед тем как приступить к «копанию», специалисты долго изучают штабные карты, аэрофотосъёмку местности, беседуют с местными жителями. С помощью этого поисковики устанавливают места, где проходили военные действия.

На месте будет ещё долго продолжаться работа — специалистам предстоит найти всех павших бойцов, а затем перезахоронить их на Самбекских высотах.

Поисковики нашли в Ростовской области место схватки солдат Вермахта и Красной армииПоисковики нашли в Ростовской области место схватки солдат Вермахта и Красной армииПоисковики нашли в Ростовской области место схватки солдат Вермахта и Красной армииПоисковики нашли в Ростовской области место схватки солдат Вермахта и Красной армииПоисковики нашли в Ростовской области место схватки солдат Вермахта и Красной армии

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