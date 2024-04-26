В Ростовской области с 26 апреля объявлена чрезвычайная пожароопасность

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области объявили о чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщили 26 апреля в ГУ МЧС по Ростовской области.По последним данным, чрезвычайная пожароопасность 5 класса ожидается в Приазовье. Так, опасная ситуация будет наблюдаться до конца суток 26 и в течении 27 апреля местами в Приазовье: Матвеево-Курганском, Куйбышевском районе, а также северной половине Азовского района.В это время следует воздержаться от разведения костров . Если все же вы решили выехать на майские праздники загород и пожарить шашлыки, необходимо убирать мангалы, не потушенные окурки и спички. Такие меры помогут избежать непредвиденных ситуаций.