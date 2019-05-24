Арсенал оружия советских солдат обнаружили в Ростовской области



В Ростовской области поисковики обнаружили с десяток ружей военных времён. Арсенал лежал в одном из окопов на рубежах Миус-фронта. Все эти «стволы» принадлежали солдатам, которые погибли во время ожесточённой схватки.



Когда все ружья будут извлечении из-под земли, они отправятся в музей Великой отечественной войны. Члены поискового объединения «Миус-фронт» рассказали, что как только они наткнулись на свою находку, из-за туч сразу выглянуло солнце. Поэтому они назвали ружья «солнечными».