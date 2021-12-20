Подрядчик в три раза снизил стоимость контракта по утилизации отходов в больнице №7 Ростова
МБУЗ «Городская больница № 7 города Ростова-на-Дону» нашла подрядчика, который займется утилизацией медотходов класса «Б». Результаты конкурса опубликованы на сайте госзакупок.
На заявку откликнулись пять организаций. Все они соответствовали требованиям закупки. Тогда комиссия выбрала ту компанию, которая предложила наименьшую цену за свои услуги. Победителем конкурса стало ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». Организация не первый год обслуживает медучреждения донского региона. В частности, именно она занималась утилизацией отходов в горбольнице № 20, РОКБ № 2, ЦГБ Азова и ЦРБ Сальского района.
Напомним, по контракту подрядчику предстоит транспортировать, обезвреживать и захоронять эпидемически опасные отходы. Обслуживать предстоит сразу два отделения больницы № 7: приемное, а также стационар отделения перинатальной диагностики и подразделения женской консультации.
К отходам класса «Б» относятся инструменты, материалы, остатки пищи и другой мусор, который может быть инфицирован микроорганизмами с высоким риском заражения, а также предметы, контактирующие с биологическими жидкостями (например, кровью). Это части тканей и органов после операций, одноразовые шприцы, непригодные живые вакцины и мешки из патологоанатомических отделений.
Первым делом «Центру» нужно будет закупить оборудование: холодильные камеры, в которых можно хранить отходы до 7 дней, а также сотни различных контейнеров и специальных пакетов. Сбором и обеззараживанием будут заниматься сотрудники медучреждений. Подрядчику нужно лишь предоставить оборудование, а затем забрать отходы, транспортировать их и утилизировать в предназначенном месте.
Контракт рассчитан на полгода - с 1 января по 30 июня 2022 года включительно. За это время подрядчик может утилизировать до 25 тысяч килограммов опасного мусора. Услуга могла обойтись медучреждению в 4 миллиона рублей. Однако подрядчик снизил цену обслуживания более чем в три раза - до 1,1 миллиона рублей.
Отметим, что на базе горбольницы № 7 развернут ковидный госпиталь. Вероятно, немалая часть мусора, включая пищевые отходы и различные предметы после контакта с пациентами, будет поступать именно оттуда.