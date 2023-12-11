Подполковник из Ростовской области погиб в зоне спецоперации

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В ходе СВО погиб 40-летний подполковник из Ростовской области. Уроженец Каменского района Сергей Бурьянов получил смертельное ранение на поле боя в конце сентября.Погибший офицер учился в Ейском высшем военном авиационном училище им. дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта СССР В. М. Комарова. В 2021 году отправился служить в Сирию, а с февраля 2022 года принимал участие в спецоперации в Донбассе.В начале декабря в лиховской школе, где учился офицер, открыли мемориальную доску в его честь.