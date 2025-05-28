Подозреваемый в изнасиловании школьницы мог быть знаком с ней и ее родителями

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В Ростовской области подозреваемый в изнасиловании 15-летней девочки мог быть с ней знаком. Об этом сообщает Donday.В истории с изнасилованием появились новые детали. Происшествие случилось в селе Матвеев Курган Матвеево-Курганского района. Девочка шла домой, как вдруг на нее напали. Придя домой, она все рассказала родителям.Спустя несколько часов полицейские схватили подозреваемого. Им оказался местный житель. Так как село маленькое, он мог быть знаком с ней и ее родителями.Сейчас подозреваемый дает показания в отделе полиции. На него завели уголовное дело.