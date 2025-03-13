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Бывшего начальника управления МВД Ростова задержали

Бывшего начальника управления МВД Ростова задержали
Задержали бывшего начальника управления МВД Ростова полковника Сергея Шпака. Его арестовали 12 марта. Сейчас Сергей Шпак находится в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает Donday со ссылкой на источник.

По предварительной информации, бывшему полицейскому вменяют статьи «Мошенничество» и «Получение взятки». Ранее когда он работал на должности начальника управления, брал на работу «мертвые души». По документам они работали в МВД, но на деле выполняли личные задания руководства.

Такие «мертвые души» получали оклады, премии и другие надбавки, положенные полицейским.

Добавим, что Сергей Шпак был начальником управления МВД по Ростову два года. В декабре 2023 года он уже работал замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по Ростовской области.
Фото: ГУ МВД по РО.
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