Бывшего начальника управления МВД Ростова задержали

Фото: ГУ МВД по РО.

Задержали бывшего начальника управления МВД Ростова полковника Сергея Шпака. Его арестовали 12 марта. Сейчас Сергей Шпак находится в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает Donday со ссылкой на источник.По предварительной информации, бывшему полицейскому вменяют статьи «Мошенничество» и «Получение взятки». Ранее когда он работал на должности начальника управления, брал на работу «мертвые души». По документам они работали в МВД, но на деле выполняли личные задания руководства.Такие «мертвые души» получали оклады, премии и другие надбавки, положенные полицейским.Добавим, что Сергей Шпак был начальником управления МВД по Ростову два года. В декабре 2023 года он уже работал замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по Ростовской области.