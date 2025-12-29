Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в лобовом столкновении погиб один человек и еще четверо пострадали. Авария случилась в районе Семикаракорска 28 декабря.Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, водитель за рулем «Мазды» не справился с управлением и вылетел на «встречку», там столкнулся в другим авто. В результате столкновения пострадал пассажир, находившийся в «Мазде», еще один неустановленный пассажир погиб.Трое пассажиров «Шевроле Авео», включая шестилетнего ребенка, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, добавили в ведомстве.