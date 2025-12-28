Новости
Ростовский баскетбольный клуб «Барс-РГЭУ» выбыл из Суперлиги

Ростовский баскетбольный клуб «Барс-РГЭУ» выбыл из Суперлиги. Как уточнили в пресс-службе команды, причиной стало отсутствие ежегодного гранта от Правительства Ростовской области.

Руководство команды также отметило, что вначале клубу урезали финансирование на тридцать процентов, а теперь отняли ещё и грант. Это лишило возможностей для содержания профессиональной команды.

Следует отметить, что старт этого баскетбольного сезона выдался для команды крайне неудачным. Изначально у баскетболистов отсутствовала возможность выступать на домашней арене, а затем состав коллектива сократился вдвое. Несмотря на трудности, клуб смог стабилизировать ситуацию и продолжил участие в Суперлиге. Однако, команда продолжала испытывать неудачи в играх. В первой половине сезона "барсы" потерпели поражение в 14 встречах, что привело к занятию ими последней строчки в итоговой таблице.

Отметим, что фактически по той же причине из ВХЛ вылетел и донской хоккейный клуб. Однако как уточнили региональные власти, клуб является коммерческим, и все решение принимаются исключительно владельцами.
Фото: БК Барсы
