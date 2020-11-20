Под наблюдением медиков в Ростовской области находятся 23 300 человек

В Ростовской области подозрения на коронавирус выявили еще у 172 человек. Об этом 23 ноября сообщило региональное правительство.Под наблюдением медиков находятся 23 300 человек, из которых у 172 выявили подозрения на COVID-19 за минувшие сутки. Всего за период пандемии специалисты охватили меднаблюдением 118,3 тысячи человек. При этом у 95 тысяч подозрения на опасную инфекцию не подтвердились.Более того, за последние 24 часа коронавирус подхватили 310 дончан, а общее количество заболевших достигло 37 769 человек. Из них 1 203 пациента не справились с новым вирусом. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 11 женщин в возрасте от 59 до 71 года и восемь мужчин от 48 до 77 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.