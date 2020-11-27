Под наблюдением из-за коронавируса в Ростове находятся 4 367 человек

Под меднаблюдением из-за коронавируса в Ростове-на-Дону находятся 4 367 человек, сообщает городская мэрия 29 ноября.За последние сутки выбыли из-под наблюдения 103 ростовчанина. Все обследуемые, как правило, пребывают на самоизоляции по месту жительства. Ранее они могли контактировать с инфицированными коронавирусом.Напомним, за последние сутки положительные тесты на COVID-19 получили 117 жителей донской столицы. Общее число зафиксированных за все время случаев заражения – 16 309. Скончался от опасной инфекции уже 581 пациент, в том числе 9 – за последние сутки.