Под Аксаем ветер сорвал провода с трех опор ЛЭП

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Под Аксаем сильный ветер вновь сорвали линии электропередач. Авария произошла днем 14 декабря. Об этом сообщают местные жители.По словам людей, три опоры ЛЭП не выдержали натиска стихии и погнулись. Из-за того, что конструкции деформировались, потоки воздуха повалили оторвали часть проводов.- На месте уже несколько часов работают энергетики. Судя по всему, они будут ремонтировать ЛЭП всю ночь, - поделился местный житель. - Ситуацию осложняет сильный ветер.Тысячи жителей Аксайского района продолжают оставаться без электричества. Часть людей отрезана от коммуникации уже четвертые сутки.Отметим, что на 15 декабря в регионе объявлено очередное штормовое предупреждение.