Под Аксаем ветер сорвал провода с трех опор ЛЭП
Под Аксаем сильный ветер вновь сорвали линии электропередач. Авария произошла днем 14 декабря. Об этом сообщают местные жители.
По словам людей, три опоры ЛЭП не выдержали натиска стихии и погнулись. Из-за того, что конструкции деформировались, потоки воздуха повалили оторвали часть проводов.
- На месте уже несколько часов работают энергетики. Судя по всему, они будут ремонтировать ЛЭП всю ночь, - поделился местный житель. - Ситуацию осложняет сильный ветер.
Тысячи жителей Аксайского района продолжают оставаться без электричества. Часть людей отрезана от коммуникации уже четвертые сутки.
Отметим, что на 15 декабря в регионе объявлено очередное штормовое предупреждение.