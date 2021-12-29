Почти полсотни пунктов вакцинации работают в Ростове

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В Ростове работают почти полсотни пунктов вакцинации от коронавируса. Актуальные адреса 10 января опубликовали на сайте городской администрации.Сделать прививку можно в ЦГБ № 1 имени Семашко (проспект Ворошиловский, 105); горбольнице № 6 (35-я Линия, 6, Мясникова, 68/38 и 28-я Линия, 55); горбольнице № 7 (Профсоюзная, 49/52), горбольнице № 8 (Пушкинская, 31) и горбольнице № 20 (Коммунистический, 39). Вакцинацию проводят в городской поликлинике № 1 (Сержантова, 3 и Днепропетровская, 50); поликлинике № 4 (Днепровский, 122/1 и Миронова, 8), поликлиниках № 5 (Оренбургский, 22/1) № 7 (Варфоломеева, 103/39 и Зоологическая, 30) и № 9 (40 лет Победы, 57А).Также привиться теперь можно в поликлиниках № 10 (Большая Садовая, 106/46), № 12 (Ларина, 6), № 14 (Портовая, 458/52 и Портовая, 80), № 16 (Космонавтов, 6/1), № 41 (Оганова, 10, Таганрогская, 126/1 и Белоусова, 14/1), № 42 (Еременко, 60/5) и ГПС (Казахская, 76).Помимо медучреждений, вакцинируют и в специальных пунктах. Они расположены в ТЦ «Мегамаг», «Горизонт», «Сокол», «Золотой Вавилон», «Рио», «СитиГалерея», «Магнит», «Талер», «Южный». График работы пунктов вакцинации можно уточнить на сайте администрации Ростова.