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Почти 9 миллионов рублей потратят на модернизацию телебашни в Ростове

Почти 9 миллионов рублей потратят на модернизацию телебашни в Ростове
В Ростове ищут подрядчика, который модернизирует телебашню на улице Токарной, 11. По данным сайта госзакупок, РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть) готова заплатить 8,9 миллиона рублей. На это предприятие выделит собственные средства.

В планах — обновить навесной шкаф (пульт) управления, около трех тысяч светодиодов и четыре светодиодных прожектора. После монтажа подрядчик должен провести пуско-наладочные работы. Завершить их нужно в течение 2024 года.

Ранее РТРС хотела заменить еще более пяти тысяч пиксельных светильников в гирляндах. На это организация выделила свыше 12 миллионов рублей.
Фото: Денис Демков.
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