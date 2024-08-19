Почти 9 миллионов рублей потратят на модернизацию телебашни в Ростове
В Ростове ищут подрядчика, который модернизирует телебашню на улице Токарной, 11. По данным сайта госзакупок, РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть) готова заплатить 8,9 миллиона рублей. На это предприятие выделит собственные средства.
В планах — обновить навесной шкаф (пульт) управления, около трех тысяч светодиодов и четыре светодиодных прожектора. После монтажа подрядчик должен провести пуско-наладочные работы. Завершить их нужно в течение 2024 года.
Ранее РТРС хотела заменить еще более пяти тысяч пиксельных светильников в гирляндах. На это организация выделила свыше 12 миллионов рублей.