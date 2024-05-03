В Ростове подсветку телебашни обновят за 12,7 миллиона рублей

Фото: Денис Демков.

В Ростове обновят подсветку телебашни на улице Токарной, 11 (1-я Баррикадной, 16). Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.Заказчиком выступает РТРС (Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»). За эту сумму исполнитель должен заменить гирлянды, состоящие из 5,7 тысячи пиксельных светильников. Срок службы светодиодов составит как минимум 10 лет. Помимо этого, обновят системы питания, управления и силового оборудования.Работы необходимо выполнить за 60 календарных дней. Однако исполнителя выберут только в октябре. Предположительно, их завершат до конца 2024 года.Все это обойдется в 12,7 миллиона рублей. Расходы возьмет на себя заказчик — РТРС.Телевышка — одно из самых высоких сооружений в донской столице. Башню высотой в 195 метров спроектировал Московский институт стальных конструкций. На возведение ушло два года. Она начала работать в 1958 году.В 2018-м, накануне Чемпионата мира по футболу, на телевышке установили светодиодные гирлянды, поэтому подсветку видно почти из любой точки города. Благодаря телебашне жители донской столицы, Батайска, Азова и Аксая могут смотреть десятки каналов на ТВ и слушать ряд станций по радио.