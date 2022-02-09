Почти 4,5 тысячи жителей Ростовской области заболели коронавирусом за сутки

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В Ростовской области продолжает увеличиваться прирост инфицированных коронавирусом. По данным на 11 февраля, положительные результаты ПЦР-тестов получили 253 948 человек. Из них 4 468 заболели за минувшие сутки.Среди новых пациентов с COVID-19 большинство (37,4%) - молодежь от 18 до 45 лет. Еще 32,8% - люди от 46 до 65 лет. В числе заболевших оказались и пенсионеры. Диагноз подтвердился у 12,1% жителей региона от 66 до 79 лет и у 3,7% - старше 80 лет. Борьбу с вирусом начали и дети. Среди зараженных несовершеннолетние составили 14%.Аналогичная ситуация - и в других регионах России. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области COVID-19 подхватили 4 682 человека, в Челябинской - 4 513, в Алтайском крае - 4 616. А вот соседние регионы по числу инфицированных явно отстают от деловой столицы юга. В Ставропольском крае диагноз подтвердился у 1 663 человек, в Волгоградской области - у 1 916, а в Краснодарском крае - у 3 771. Меньше всего инфицированных оказалось в Республике Калмыкия - 421 человек. Единственный субъект, который обошел донской регион по числу новых заболевших, - Воронежская область. Там борьбу с инфекцией начали 5 311 человек.