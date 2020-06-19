По факту гибели подозреваемого в убийстве донской СКР проводит проверку
СКР проводит проверку в Ростове по факту гибели подозреваемого в убийстве. Происшествие случилось 16 июня на улице 3-й Турнирной.
Напомним, в тот день Сергей С. находился дома вместе со своими родителями. Парень начал ссориться с ними. В ходе перепалки он взял кухонный нож и нанес множество ударов матери и отцу. От полученных ран мужчина скончался на месте, а женщину госпитализировали. Подозреваемый скрылся с места преступления и был объявлен в розыск. 20 июня его тело обнаружили рядом с берегом в хуторе Ленинаван Мясниковского района. По предварительной информации, парень утонул.
Как сообщили в СКР по Ростовской области, в настоящее время в рамках уголовного дела назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти мужчины. Также в отношении подозреваемого следователем будет назначена и проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.