В Ростове разыскивают подозреваемого в убийстве отца

Молодого человека в Ростове-на-Дону подозревают в убийстве и покушении на убийство. Сергея Сидорова разыскивают следователи.Трагедия разыгралась 16 июня на улице 3-й Турнирной. В ходе ссоры, находясь у себя дома, 24-летний парень напал на родителей. Схватив нож, он несколько раз ударил им 61-летнего отца и 46-летнюю мать. Мужчина от полученных травм скончался на месте, женщину доставили в больницу.Сергей же с места убийства скрылся. В отношении него возбудили уголовное дело по подозрению в убийстве и покушении на убийство. Ориентировку на розыск разослали по городу.Если вы знаете, где находится Сергей Сидоров, позвоните по номерам: 8 (863) 210-66-88 или 02.