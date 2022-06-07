По факту ДТП на трассе под Таганрогом прокуратура области проводит проверку
Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту ДТП на трассе под Таганрогом. Авария случилась утром 9 июня в Матвеево-Курганском районе.
По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса потерял управление в пути. Маршрутку занесло, из-за чего она врезалась в припаркованный на обочине грузовик.
Всего в маршрутке находились семь человек. В результате случившегося пострадали водитель автобуса и один пассажир. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.
- Ход процессуальной проверки, организованной правоохранителями, взят на контроль, - уточнили в ведомстве.