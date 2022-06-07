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По факту ДТП на трассе под Таганрогом прокуратура области проводит проверку

По факту ДТП на трассе под Таганрогом прокуратура области проводит проверку

Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту ДТП на трассе под Таганрогом. Авария случилась утром 9 июня в Матвеево-Курганском районе.

По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса потерял управление в пути. Маршрутку занесло, из-за чего она врезалась в припаркованный на обочине грузовик.

Всего в маршрутке находились семь человек. В результате случившегося пострадали водитель автобуса и один пассажир. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.

- Ход процессуальной проверки, организованной правоохранителями, взят на контроль, - уточнили в ведомстве.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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