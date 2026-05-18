На Дону вечером 18 апреля объявили красный уровень беспилотной опасности. Об этом сообщили мониторинговые каналы.Красный уровень указывает на прямую угрозу объектам инфраструктуры. В частности, в зоне риска оказались Таганрог и акватория Таганрогского залива.Сейчас в регионе продолжает действовать беспилотная опасность. Ранее, около 15:30, жителям рекомендовали уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.