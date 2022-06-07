В Ростовской области два человека пострадали в ДТП с маршруткой

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области два человека пострадали в ДТП с маршруткой. Авария случилась утром 9 июня на трассе Таганрог - Авило-Успенка.По предварительным данным, в микроавтобусе находились семь человек. Водитель маршрутки не справился с управлением, из-за чего автомобиль начало бросать из стороны в сторону. В результате автобус врезался в припаркованный на обочине грузовик.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в аварии пострадали два человека. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.