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В Ростовской области два человека пострадали в ДТП с маршруткой

В Ростовской области два человека пострадали в ДТП с маршруткой

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области два человека пострадали в ДТП с маршруткой. Авария случилась утром 9 июня на трассе Таганрог - Авило-Успенка.

По предварительным данным, в микроавтобусе находились семь человек. Водитель маршрутки не справился с управлением, из-за чего автомобиль начало бросать из стороны в сторону. В результате автобус врезался в припаркованный на обочине грузовик.


В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в аварии пострадали два человека. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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