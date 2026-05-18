Фото: соцсети

Дончанка Юлия Высоцкая выдвинута на премию «ТЭФИ». Информацию об этом можно найти на сайте премии.Уроженка Новочеркасска претендует на звание «Лучшая актриса сериала» благодаря своей работе в сериале «Хроники русской революции». Режиссером сериала выступил супруг Юлии Андрей Кончаловский, который также является номинантом в категории «Режиссёр сериала».В сериале «Хроники русской революции» Юлия Высоцкая исполняет роль светской дамы и революционерки Ариадны Славиной. Её судьба тесно связана с персонажем Михаила Прохорова, начальника особого отдела полиции. Юра Борисов, который играет Прохорова, также участвует в номинации «Лучший актёр сериала».Церемония пройдёт в Москве 8 и 9 июня, где станут известны победители.