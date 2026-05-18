Дончанка Юлия Высоцкая выдвинута на премию «ТЭФИ»
Дончанка Юлия Высоцкая выдвинута на премию «ТЭФИ». Информацию об этом можно найти на сайте премии.
Уроженка Новочеркасска претендует на звание «Лучшая актриса сериала» благодаря своей работе в сериале «Хроники русской революции». Режиссером сериала выступил супруг Юлии Андрей Кончаловский, который также является номинантом в категории «Режиссёр сериала».
В сериале «Хроники русской революции» Юлия Высоцкая исполняет роль светской дамы и революционерки Ариадны Славиной. Её судьба тесно связана с персонажем Михаила Прохорова, начальника особого отдела полиции. Юра Борисов, который играет Прохорова, также участвует в номинации «Лучший актёр сериала».
Церемония пройдёт в Москве 8 и 9 июня, где станут известны победители.