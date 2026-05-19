Под Ростовом нашли грибы в форме ушной раковины
Минувшие выходные в Ростовской области выдались дождливыми. Для грибников такая погода оказалась особенно удачной. После осадков земля хорошо пропитывается влагой, поэтому грибы начинают быстрее расти и чаще появляются на поверхности.
Для одной из жительниц поездка за грибами в Сальские степи обернулась хорошим уловом. Ей удалось собрать целое ведро луговых опят.
Еще один любитель тихой охоты в Аксайском районе набрал два ведра обабок. Эти грибы он нашел в посадке белого тополя. Некоторые шляпки оказались размером с ладонь и даже больше.
А вот грибнику из Шахт далеко идти не пришлось. По словам местного жителя, такие грибы встречаются в окрестностях города. Их можно увидеть на газонах, в парках и даже там, где они пробиваются сквозь асфальт.
За выходные жителям попадались и более необычные находки. Так, в окрестностях Ростова-на-Дону нашли трутовик чешуйчатый. Такое название гриб получил из-за окраса: по всей поверхности его шляпки волнами идут темно-коричневые чешуйки. Обычно он растет на стволах и ветвях живых деревьев.
Кроме того, в районе донской столицы грибники нашли аурикулярию уховидную, которую еще называют ушками. Свое название этот гриб получил из-за формы, напоминающей ухо или его части. Чаще всего он встречается в темных участках леса, где много поваленных деревьев. По словам грибников, такая находка нравится не всем.