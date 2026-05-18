Жители центра Ростова вечером 18 мая остались без холодной воды

Жители центра Ростова вечером 18 мая столкнулись с отключением холодной воды. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Без воды остались дома по следующим адресам: улица Орбитальная, улица Комарова, улица Стартовая, улица Планетная, улица Обсерваторная, улица Созвездия, улица Галактическая, улица Космическая, улица 1-я Атарбекова, улица Благотворная, улица Южная, улица Армянская, улица Алагирская, улица Баграмяна, улица Комарова, СНТ «Афро», СНТ «Гамма», СНТ «Труд», СНТ «Союз», СНТ «Юхтехмонтаж», СНТ «Победа», СНТ «Утро», СНТ «Зодчий», СНТ «Орбита», СНТ «Огородник», СНТ «Ромашка», поселок Верхнетемерницкий: улица Павлодарская, улица Шеболдаева, улица Профинтерна, улица Павлодарская.
Причиной отключения стали аварийно-ремонтные работы на трубопроводе.
Восстановить водоснабжение планируют до полуночи 19 мая.