Первый Форум молодых педагогов открылся в Ростове-на-Дону

Фото: Администрация Ростова

Глава Ростова Александр Скрябин принял участие в открытии первого Форума молодых педагогов «Моя высота». Он был организован на базе школы №60 имени пятого гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса.Форум стал местом притяжения для талантливых молодых педагогов со всего юга России и новых регионов страны. В течение двух дней они будут обмениваться опытом и рассказывать о своих педагогических методиках.Александр Скрябин выступил перед учителями и поблагодарил их за тяжелых труд.- Именно на преподавателей возложена большая ответственность за воспитание подрастающего поколения. Сегодня наши молодые учителя не только передают знания юным ростовчанам, но и задают новый вектор развития, подходя к своей работе с креативом и инициативой, — отметил Александр Скрябин.Он добавил, что городские власти оказывают молодым учителям социальную поддержку. Среди них заключение договоров с учащимися педагогических специальностей, которые обучаются на целевых местах, а также надбавка к стипендии. Работающие педагоги получают частичную компенсацию расходов на коммунальные услуги. Также им предоставляют служебное жилье в новых районах города.В Ростове формируется современная образовательная среда, которая даёт возможность в полной мере раскрыть творческий потенциал как педагога, так и его учеников. Врио Губернатора Ростовской области Юрий Борисович Слюсарь поставил приоритетную задачу по увеличению строительства и проведению капитального ремонта социальных объектов. В этом году в городе завершается строительство и капитальный ремонт 6 школ.Для участников Форума были организованы мастер-классы. Преподаватели обсудили перспективы работы, поделились мнением о цифровых технологиях, провели деловую игру, поговорили о тонкостях классного руководства и взаимодействии с родителями.