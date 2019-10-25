Первые морозы придут в Ростов на этой неделе



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На Дону осень понемногу вступает в свои права. Понижение температуры и даже заморозки прогнозируют на этой неделе в Ростовской области.



По данным гидрометцентра, температура будет снижаться постепенно. Понедельник и вторник окажутся относительно тёплыми. Температура воздуха в начале недели не опустится ниже +14…+15 градусов. Но уже в среду ожидается только 8 градусов тепла. Кроме того, пойдёт дождь.



Днём в четверг прогнозируется до +4 градусов, вечером похолодает до 0…+2 градусов, а ночью температура опустится до минусовых отметок -2…-3 градуса. В пятницу днём - до +5 градусов, вечером - до +1..+3, ночью -1.



В некоторых районах на этой неделе ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и западный, ночью - 3-8 м/с, днём - 5-10 м/с.

На выходных на Дону потеплеет до +8 градусов, но будет пасмурно.