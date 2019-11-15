Морозы придут в Ростов на этой неделе



Фото: gopc.olympus-global.com



В Ростове на этой неделе ожидаются первые морозы. Согласно данным Ростовского гидрометцентра, в середине недели температура в донской столице опустится до -4 градусов.



Самым тёплым днём недели станет понедельник. 18 ноября к полудню воздух прогреется до +9…+11 градусов. Затем температура постепенно начнёт снижаться. И уже в среду столбики термометров не покажут выше +3 градусов. В четверг температура перейдёт в минусовые отметки. Днём ожидается до -4 градусов мороза, а ночью – до -7 градусов.



При этом погода будет пасмурной и ветреной. Скорость ветра 5-10 м/c. Днём порывы могут достигать 15 м/с. Осадков не прогнозируется.

В Ростовской области до середины неделе также ветрено. Местами порывы ветра до 16 м/с. Днём +7…+9 градусов, ночью -2…-3.



К концу недели в Ростове немного потеплеет. Но выше отметок +2 температура уже не поднимется.