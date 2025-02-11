100 дней главы Ростовской области

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Редакция издания Donday сделала обзор первых 100 дней работы нового губернатора. Напомним, что, в День народного единства, губернатор донского регионаВ тот же день президент России издал указ о назначении временного исполняющего обязанности губернатора. На эту должность был, ранее возглавлявший ПАО «ОАК».Как подчеркивает Donday, анализируя первые месяцы работы, можно заметить, что Юрий Борисович предпочитает умеренный стиль управления. Однако важно понять, что мягкость не эквивалентна слабости. Многие ждали от него резких кадровых изменений, основанных на двух основных предпосылках. Во-первых, ожидалось, что новый глава региона стремится сформировать команду, не связанную с предыдущим губернатором. Во-вторых, все помнили, что в 2010 году Василий Голубев сразу после назначения изменил состав нескольких ключевых заместителей и министров.Тем не менее Юрий Слюсарь решил не повторять предыдущие шаги. Он предпочел более взвешенный и целенаправленный подход. Его решение легко объяснить: бывший губернатор еще до назначения имел опыт работы в государственных органах и окружал себя квалифицированными специалистами. Таким образом, он быстро обратился за поддержкой к своему окружению.Новый глава региона пришел в данную область из совершенно другой сферы. Несмотря на его богатый опыт в управлении крупной компанией, база кадров чиновников оказалась намного меньше. Более того, Юрий Слюсарь проявил другой стиль руководства.Стоит отметить, что, несмотря на его кажущуюся мягкость, губернатор уже принял несколько крайне важных решений.Законодательное Собрание Ростовской области приняло новый нормативный акт, который лишает администрации Ростова, Батайска, Азова и Мясниковского района полномочий по выдаче разрешений на строительство многоквартирных домов. Эти функции теперь в полном объеме переданы правительству области.Такое решение было принято в результате того, что губернатор обратил внимание на недостатки активной застройки жилых комплексов в регионе, которая осуществляется без должного учета наличия социальных учреждений и транспортной инфраструктуры.Алексей Логвиненко, занимающий пост главы администрации Ростова, подал в отставку. Первые сообщения о его возможном увольнении начали появляться еще в середине января. В тот период Логвиненко опроверг все слухи, утверждая, что не писал заявления об уходе, а решение о его отстранении могут принимать исключительно депутаты городской думы. Тем не менее, как и ожидалось, 28 января депутаты приняли решение, проголосовав за его уход с поста.На пост временно исполняющего обязанности главы администрации Ростова назначен Александр Скрябин, который ранее занимал позицию первого заместителя губернатора.В этот же день министр имущественных и земельных отношений, а также финансового оздоровления организаций и предприятий Ростовской области Евгений Осыченко был освобожден от своих обязанностей Юрием Слюсарем.В связи с неэффективной работой правительство региона решило расторгнуть договор с компанией «Экострой-Дон», занимающейся вывозом и переработкой твердых бытовых отходов. Эта организация осуществляла управление отходами в 20 муниципалитетах, среди которых были такие города, как Шахты, Новошахтинск, Азов и Батайск, а также Веселовский, Багаевский, Аксайский, Азовский и Кагальницкий районы.Юрий Сильвестров, министр строительства Ростовской области, подал в отставку, и его место в настоящее время остается вакантным. С учетом того, что данное министерство теперь будет нести ответственность за выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов, его значение в рамках правительства значительно возросло.Также правоохранительные органы задержали Виталия Кушнарева, который является заместителем губернатора и министром транспорта региона. В данный момент он находится в следственном изоляторе в Москве. 24 января Басманный суд столицы продлил его арест до 24 марта. Кушнареву предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия и получении взяток.Алена Беликова, ранее занимавшая пост директора нового автовокзала в Ростове, теперь занимает должность заместителя губернатора и министра транспорта Ростовской области. Наблюдатели сразу начали высказывать предположения о поддержке её кандидатуры со стороны ростовского миллиардера Ивана Саввиди, владельца этого автовокзала, однако это пока только версия.Также стоит упомянуть громкое задержание: в начале февраля Следственный комитет задержал Лилию Федотову, заместителя губернатора и министра финансов. Суд постановил оставить её под стражей до 2 апреля. В её адрес прозвучали обвинения в превышении должностных полномочий. Напомним, что она была ключевой фигурой в команде бывшего губернатора Василия Голубева с момента его назначения в 2010 году.Безусловно, задержания, аресты и уголовные дела выходят за пределы компетенции губернатора. Этим занимаются правоохранительные структуры. Более того, материалы для предъявления обвинений, похоже, собирались и подготавливали задолго до назначения нового губернатора.Например, тому же министру финансов инкриминируются действия, произошедшие в 2020 году. Тем не менее это не следует считать простым совпадением. Смена руководства явно послужила катализатором для разворачивающихся событий.