В правительстве Ростовской области представили и.о губернатора Юрия Слюсаря

- Для меня это очень большая честь и не менее огромная ответственность, — со вступительным словом выступил Юрий Слюсарь. — Моя задача — не подвести и оправдать доверие президента. За, я надеюсь, годы нашей работы главное — завоевать доверие земляков-ростовчан.

Фото: Правительство РО

В правительстве Ростовской области состоялось представление нового исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря. 7 ноября собрались поприветствовать нового руководителя, собрались члены правительства, представители администрации Ростова, депутаты городской думы и Законодательного Собрания Ростовской области, а также духовенство, чиновники и руководители ведущих предприятий региона.Новый исполняющий обязанности губернатора отметил, насколько значим Донской край. В Ростовской области находятся крупные предприятия и хорошо развита инфраструктура. Однако это не означает, что потенциал региона исчерпан. Наша основная задача — работать над его дальнейшим развитием во всех аспектах.50-летний Юрий Слюсарь занял место Василия Голубева, который возглавлял донской регион на протяжении четырнадцати лет. 4 ноября, в День народного единства, Голубев ушёл в отставку. В тот же день президент своим указом назначил исполняющим обязанности нового руководителя.Юрий Слюсарь родился в Ростове-на-Дону, после школы поступил в МГУ, который окончил в 1996 году. В том же году стал исполнительным директором многопрофильной компании «Фирма UBS», затем руководил студией звукозаписи и кинопродюсирования «Монолит». В 2009 году стал помощником министра промышленности и торговли Виктора Христенко, в 2012 году – заместителем министра, отвечал за биологическую и химическую безопасность.В 2015 году был назначен гендиректором ОАК, где работал до 2024 года.