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Павел Деревянко показал свою новую избранницу

Павел Деревянко показал свою новую избранницу
Таганрожец Павел Деревянко вышел в свет со своей новой возлюбленной. Актер явился с обнимку на кинопремию «Золотой орел» 22 января в с девушкой Аленой Ивановой, чемпионкой мира по бальным танцам.

При этом после расставания Павла с женой Дарьей Мясищевой прошло чуть больше месяца. Чета не раз расходилась. Среди девушек Деревянко числились актриса Ольга Дымская и модель Вера Гоппен.

Но после каждой интрижки он возвращался к жене. За десять лет брака у них родились две девочки.

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