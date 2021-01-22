Павел Деревянко показал свою новую избранницу

Таганрожец Павел Деревянко вышел в свет со своей новой возлюбленной. Актер явился с обнимку на кинопремию «Золотой орел» 22 января в с девушкой Аленой Ивановой, чемпионкой мира по бальным танцам.При этом после расставания Павла с женой Дарьей Мясищевой прошло чуть больше месяца. Чета не раз расходилась. Среди девушек Деревянко числились актриса Ольга Дымская и модель Вера Гоппен.Но после каждой интрижки он возвращался к жене. За десять лет брака у них родились две девочки.