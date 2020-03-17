Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Пасмурные и дождливые выходные прогнозируют в Ростове-на-Дону

Пасмурные и дождливые выходные прогнозируют в Ростове-на-Дону
В донской столице прогнозируют пасмурные выходные. По данным Ростовского гидрометцентра, в воскресенье, 22 марта, ожидается небольшой дождь.

В субботу днём будет облачно, но тепло — днём столбики термометров покажут от +12 до +14 градусов. Вечером похолодает до +5.

В воскресенье температура ожидается такая же, только небо весь день будет пасмурным. В течение суток будет срываться небольшой дождь. При этом в Южной столице будет дуть ветер силой до 5 метров в секунду. Вечером на градуснике ростовчане увидят +7...+11 градусов. К ночи столбики опустятся до отметки +5.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.