Пасмурные и дождливые выходные прогнозируют в Ростове-на-Дону



В донской столице прогнозируют пасмурные выходные. По данным Ростовского гидрометцентра, в воскресенье, 22 марта, ожидается небольшой дождь.



В субботу днём будет облачно, но тепло — днём столбики термометров покажут от +12 до +14 градусов. Вечером похолодает до +5.



В воскресенье температура ожидается такая же, только небо весь день будет пасмурным. В течение суток будет срываться небольшой дождь. При этом в Южной столице будет дуть ветер силой до 5 метров в секунду. Вечером на градуснике ростовчане увидят +7...+11 градусов. К ночи столбики опустятся до отметки +5.