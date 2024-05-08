В Ростовской области женщина стала мамой в десятый раз

Фото: областном перинатальном центр

В перинатальном центре Ростова 6 мая у Виктории и Павла Даценко, жителей Шахт, на свет появился десятый ребенок - мальчик по имени Вениамин. Пара воспитывает семерых мальчиков и двух девочек. Несмотря на сложности из-за высокого паритета и тяжелой формы, роды прошли удачно.Врачи подчеркивают, что многократные роды могут быть опасны для женщины, иногда требуется переливание крови. Однако в этот раз все прошло хорошо, и на свет появился здоровый мальчик весом 3 килограмма 700 граммов и ростом 52 сантиметра.По словам Виктории, десятые роды оказались одними из самых сложных. Благодаря врачам роды прошли без осложнений. Теперь в семье Даценко восемь мальчиков и две девочки.Все дети занимаются музыкой. Они играют на скрипке и духовых инструментах. Возможно, новорожденный также присоединится к хобби своих братьев и сестер.