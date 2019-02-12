Пасмурные и дождливые выходные прогнозируют в Ростове



Ближайшие выходные в Ростове, к сожалению, не станут продолжением солнечной пятницы. В субботу, 16 февраля, в донской столице будет пасмурно.



С утра ожидается +1 градус. К обеду на улице потеплеет до +3. К вечеру температура опустится до +2 градусов.



В воскресенье с утра синоптики обещают дождь. День будет таким же пасмурным, как и предыдущий. Днём - до 4 градусов тепла. При этом ожидается небольшое усиление ветра до 6-7 м/с. Вечером также прогнозируются небольшие осадки.