Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Пасмурные и дождливые выходные прогнозируют в Ростове

Пасмурные и дождливые выходные прогнозируют в Ростове
Ближайшие выходные в Ростове, к сожалению, не станут продолжением солнечной пятницы. В субботу, 16 февраля, в донской столице будет пасмурно.

С утра ожидается +1 градус. К обеду на улице потеплеет до +3. К вечеру температура опустится до +2 градусов.

В воскресенье с утра синоптики обещают дождь. День будет таким же пасмурным, как и предыдущий. Днём - до 4 градусов тепла. При этом ожидается небольшое усиление ветра до 6-7 м/с. Вечером также прогнозируются небольшие осадки.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.