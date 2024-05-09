Фото: Ростов ру

В Ростовской области автомобилист сбил 79-летнего мужчину. Происшествие случилось на автодороге Сальск - Городовиковск 5 мая.Около 22:00 по трассе двигался «ВАЗ-21081» под управлением 31-летнего водителя. По предварительным данным, в это же время недалеко от поселка Сандата дорогу неположенном месте переходил пенсионер. Буквально в нескольких метрах от него находился пешеходный переход. В темное время суток автомобилист не увидел пожилого мужчину и сбил его.В региональном УГИБДД сообщили, что в результате ДТП пешеход получил травмы. Его доставили в больницу.