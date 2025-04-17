Пасхальные богослужения и освящение куличей пройдут во всех 55 храмах Ростова
Во всех 55 церквях Ростова будут проведены пасхальные службы. Об этом проинформировал глава городской администрации Александр Скрябин в своем телеграм-канале.
Праздничные мероприятия, посвященные Пасхе, стартуют 19 апреля, в преддверии самого праздника. Освящение куличей будет проходить примерно с 12:00 до 20:00 во всех 55 православных церквях Ростова-на-Дону.
Главные пасхальные богослужения начнутся после 23:00 и завершатся к 03:00 20 апреля. Позже, после окончания службы и в течение всего дня 20 апреля, продолжится освящение пасхальной выпечки.
В дополнение к этому на Пасху общественный транспорт будет работать до 4 часов утра.
Ранее мы публиковали статью с расписанием богослужений в ростовских храмах.